Desteği azaldı

Fenerbahçe'de sular ısındı. Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertliler,Çeyrek final maçının başlama saati olan 20.45'e kadar herkes rakibin eleneceğini, bunun Galatasaray'ın psikolojini bozup, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi öne geçireceğine inanıyordu ancak beklenen olmadı, rüzgâr tersine döndü.Galatasaraykarşısında alınan sonuç nedeniylebüyük üzüntü yaşadığı bildirildi. Kupadanelenen Mourinho'nun, Okan Buruk'layaşadığı olay sonrası yönetim,acil bir toplantı yaptı ve Koç telefonlaABD'den toplantıya katıldı. Bu sezonderbilerde galip gelemeyen ve Galatasaray'ı3 maçta da yenemeyen (2M-1B) Mourinho'nun, üstüne saha içindeyaşadığı olay bardağı taşıran son damlaoldu.Başkan Koç, istikrar için Portekizliile devam fikrini savunsada ayrılığa sıcak bakanlarınsayısının bir hayli fazlaolduğu öğrenildi.Galatasaray'a sahasında yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe, 18 saat sonra bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından günün antrenmanını kullanırken Jose Mourinho'nun fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.