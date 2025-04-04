Desteği azaldı

Fenerbahçe'de sular ısındı. Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na veda ile yeni bir krizle karşı karşıya kaldı…
Çeyrek final maçının başlama saati olan 20.45'e kadar herkes rakibin eleneceğini, bunun Galatasaray'ın psikolojini bozup, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi öne geçireceğine inanıyordu ancak beklenen olmadı, rüzgâr tersine döndü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadıköy'den ikinci kez zaferle ayrılırken teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği tartışılmaya başlandı.
BAŞKAN ALİ KOÇ AMERİKA'DA
Derbi günü doğum günü olan ve Amerika'da bulunduğu öğrenilen F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un,
Galatasaray
karşısında alınan sonuç nedeniyle
büyük üzüntü yaşadığı bildirildi. Kupadan
elenen Mourinho'nun, Okan Buruk'la
yaşadığı olay sonrası yönetim,
acil bir toplantı yaptı ve Koç telefonla
ABD'den toplantıya katıldı. Bu sezon
derbilerde galip gelemeyen ve Galatasaray'ı
3 maçta da yenemeyen (2M-1B) Mourinho'nun, üstüne saha içinde
yaşadığı olay bardağı taşıran son damla
oldu. 2026 sonuna kadar sözleşmesi olan hocayla vedalaşma konusu da gündeme geldi.
Başkan Koç, istikrar için Portekizli
ile devam fikrini savunsa
da ayrılığa sıcak bakanların
sayısının bir hayli fazla
olduğu öğrenildi. Koç'un, ABD seyahatinden dönüşünün ardından yapılacak toplantıda konu bir kez daha görüşülecek.
MOURİNHO'LU FLAŞ PAYLAŞIM!
Galatasaray'a sahasında yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe, 18 saat sonra bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından günün antrenmanını kullanırken Jose Mourinho'nun fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.