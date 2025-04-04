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Giriş Tarihi: 4.4.2025

Desteği azaldı

Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği tehlikeye girdi. Başkan Ali Koç, istikrardan yana tavır sergileyip Portekizli hoca ile yola devam etmek istese de yönetim içinde ayrılığı isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Derbi kazanamayan Mourinho’nun kredisi azaldı

Samet YÜKSEL
Desteği azaldı
Fenerbahçe'de sular ısındı. Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'na veda ile yeni bir krizle karşı karşıya kaldı… Çeyrek final maçının başlama saati olan 20.45'e kadar herkes rakibin eleneceğini, bunun Galatasaray'ın psikolojini bozup, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi öne geçireceğine inanıyordu ancak beklenen olmadı, rüzgâr tersine döndü. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadıköy'den ikinci kez zaferle ayrılırken teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği tartışılmaya başlandı.

BAŞKAN ALİ KOÇ AMERİKA'DA
Derbi günü doğum günü olan ve Amerika'da bulunduğu öğrenilen F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray karşısında alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı bildirildi. Kupadan elenen Mourinho'nun, Okan Buruk'la yaşadığı olay sonrası yönetim, acil bir toplantı yaptı ve Koç telefonla ABD'den toplantıya katıldı. Bu sezon derbilerde galip gelemeyen ve Galatasaray'ı 3 maçta da yenemeyen (2M-1B) Mourinho'nun, üstüne saha içinde yaşadığı olay bardağı taşıran son damla oldu. 2026 sonuna kadar sözleşmesi olan hocayla vedalaşma konusu da gündeme geldi. Başkan Koç, istikrar için Portekizli ile devam fikrini savunsa da ayrılığa sıcak bakanların sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi. Koç'un, ABD seyahatinden dönüşünün ardından yapılacak toplantıda konu bir kez daha görüşülecek.

MOURİNHO'LU FLAŞ PAYLAŞIM!
Galatasaray'a sahasında yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe, 18 saat sonra bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından günün antrenmanını kullanırken Jose Mourinho'nun fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.

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Desteği azaldı
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