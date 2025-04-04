Devrimi çoktan başlattık

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor U19 takımı için "dedi ve şöyle devam etti: "Trabzonspor'un ortaya koyduğu vizyonun TFF'ye de ilham vermesini temenni ediyoruz. Türk futbolunun en büyük eksiklerinden biri, yetenekleri keşfedememek, keşfettiklerimizi geliştirememek ve elimizdekileri koruyamamaktır. Gençlerimizi Avrupa'ya kaptırmak yerine burada parlatmak, onlara alan açmak, futbol federasyonunun en önemli sorumluluklarından biridir. Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."Trabzonspor'un gurur kaynağı U19 takımı, kulübün efsane isimleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Teknik direktör Eyüp Saka, Sümer ve Özyazıcı'nın mirasını yaşatmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor "Üç büyük" rakibine karşı 520 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı maçlardaFırtına, daha sonra üç puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, 7 müsabakada 6 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken bir de beraberlik elde etti. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 yenildi. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybetti.