Dünya gündeminde

Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'un burnunu sıktığı kare dünyanın her yerinde ses getirdi. İşte o yorumlar:
MUNDO DEPORTİVO: Mourinho yine şaşırtmadı.
Yaşananlar, Türkiye'ye geldiğinden
bu yana takımının
iyi performansından çok bu tür
olaylarla gündeme gelen ve beklendiği
gibi şampiyonluk mücadelesi
vermekten uzak olan Mourinho için ilk üzücü olay değil.
RELEVO:
Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı
ve
rakip teknik direktörün burnunu sıktı.
MARCA: Yeni bir utanç.
Arkadan gelerek
Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011
İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini
yeniden tekrarladı.
AS: Pek çok kişi Mourinho'nun ülkeyi terk etmesini istiyor
ve yaptıklarını İspanya'da
Tito Villanova'ya yaptıklarına benzetiyor.
DAILY MAIL:
Mourinho, rakibinin burnunu
sıktı. Portekizli teknik direktör, derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti.
GOAL:
Sinirli Jose Mourinho, rakibinin
burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar.
MIRROR:
Jose Mourinho, rakibinin
yüzünü tuttu. Sinirli hareket... Uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya.
O JOGO: Mourinho aklını kaybetti.
Galatasaray
Teknik Direktörü Okan
Buruk'un burnunu sıktı.
İŞTE PERDE ARKASI
1-
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Mourinho hakemlerin yanına gidip ellerini sıktı. O sırada Okan Buruk da hakemlerin yanına geldi.
2-
Okan Buruk, Cihan Aydın'la tokalaşıp Mourinho'ya karşı "Very good refling-İyi bir hakem performansı" deyip yumruk şov yaptı. Sonra da Buruk arkasını dönüp yürümeye başladı.
3-
Portekizli çalıştırıcı, Buruk'un yumruğunu sıkarak yaptığı sevinç gösterisiyle karşı karşıya kaldı.
4-
Buruk, sevincini sürdürürken Mourinho, meslektaşına hamle yaptı.
'KURŞUN YEMİŞ GİBİ KENDİNİ YERE ATTI!'
F.Bahçe, Okan Buruk hakkında sert eleştirilerde bulundu. Açıklama şöyle: "Maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşen Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır. Hocamızın, tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, tahrikler sonrasında, kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir."