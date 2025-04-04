Dünya gündeminde

Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'un burnunu sıktığı kare dünyanın her yerinde ses getirdi. İşte o yorumlar:Yaşananlar, Türkiye'ye geldiğindenbu yana takımınıniyi performansından çok bu türolaylarla gündeme gelen ve beklendiğigibi şampiyonluk mücadelesivermekten uzak olanMourinho,verakip teknik direktörün burnunu sıktı.Arkadan gelerekOkan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011İspanya Süper Kupası'ndaki hareketiniyeniden tekrarladı.ve yaptıklarını İspanya'daTito Villanova'ya yaptıklarına benzetiyor.Mourinho, rakibinin burnunusıktı.Sinirli Jose Mourinho, rakibininburnunu sıktı.Jose Mourinho, rakibininyüzünü tuttu.GalatasarayTeknik Direktörü OkanBuruk'un burnunu sıktı.Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Mourinho hakemlerin yanına gidip ellerini sıktı. O sırada Okan Buruk da hakemlerin yanına geldi.Okan Buruk, Cihan Aydın'la tokalaşıp Mourinho'ya karşı "Very good refling-İyi bir hakem performansı" deyip yumruk şov yaptı. Sonra da Buruk arkasını dönüp yürümeye başladı.Portekizli çalıştırıcı, Buruk'un yumruğunu sıkarak yaptığı sevinç gösterisiyle karşı karşıya kaldı.Buruk, sevincini sürdürürken Mourinho, meslektaşına hamle yaptı.F.Bahçe, Okan Buruk hakkında sert eleştirilerde bulundu. Açıklama şöyle: "Maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşen Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır. Hocamızın, tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde, tahrikler sonrasında, kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir."