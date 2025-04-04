En pahalı maç!

Futbolseverlerin önceki gün ATV ekranlarından izlediği, her anı nefes kesen ve heyecanın hiç eksik olmadığıSon yıllarda iki takımın Osimhen, Sara, Sanchez, En-Nesyri, Skriniar, Amrabat gibi yıldız transferler sonucunda dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın en değerli maçı olarak kayıtlara geçti.Daha önceki rekor, 2015-16 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiydi. O dönemki kadronun değeri 155 milyon Euro'du.