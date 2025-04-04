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Giriş Tarihi: 4.4.2025

En pahalı maç!

F.Bahçe-G.Saray derbisi, Türkiye Kupası tarihinin 308 milyon Euro ile en değerli karşılaşması oldu

En pahalı maç!
Futbolseverlerin önceki gün ATV ekranlarından izlediği, her anı nefes kesen ve heyecanın hiç eksik olmadığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihe geçen bir mücadele oldu. Son yıllarda iki takımın Osimhen, Sara, Sanchez, En-Nesyri, Skriniar, Amrabat gibi yıldız transferler sonucunda dev karşılaşma, Ziraat Türkiye Kupası'nın en değerli maçı olarak kayıtlara geçti. Ezeli rakiplerin toplam ilk 11 değerleri 308 milyon Euro oldu. Daha önceki rekor, 2015-16 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiydi. O dönemki kadronun değeri 155 milyon Euro'du.
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En pahalı maç!
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