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Giriş Tarihi: 4.4.2025

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Mehmet Türkmen’in

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Mehmet Türkmen’in
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. 32 yaşında olan Konya doğumlu Türkmen, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş-Fenerbahçe (1-0) karşılaşmasında da görev yapmıştı. Bu sezon Süper Lig'de 18 mücadelede düdük çalan hakem, Fenerbahçe'nin 4 (3G/1M), Trabzonspor'un 5 (3G/1B/1M) mücadelesini yönetti.

BUGÜN
20.00 A.Demir-Kayseri: Direnç Tonusluoğlu

YARIN
13.30 Ç.Rize-Sivas: Oğuzhan Çakır
16.00 Başakşehir-Konya: Çağdaş Altay
19.00 Antalya-Samsun: Ümit Öztürk

PAZAR
13.30 Alanya-Bodrum: Arda Kardeşler
16.00 Hatay-Eyüp: Burak Pakkan
19.00 F.Bahçe-Trabzon: Mehmet Türkmen

PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-G.Antep: A.Deniz Kayatepe

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Mehmet Türkmen’in
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