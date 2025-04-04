Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Mehmet Türkmen’in

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. 32 yaşında olan Konya doğumlu Türkmen, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş-Fenerbahçe (1-0) karşılaşmasında da görev yapmıştı. Bu sezon Süper Lig'de 18 mücadelede düdük çalan hakem, Fenerbahçe'nin 4 (3G/1M), Trabzonspor'un 5 (3G/1B/1M) mücadelesini yönetti.20.00 A.Demir-Kayseri: Direnç Tonusluoğlu13.30 Ç.Rize-Sivas: Oğuzhan Çakır16.00 Başakşehir-Konya: Çağdaş Altay19.00 Antalya-Samsun: Ümit Öztürk13.30 Alanya-Bodrum: Arda Kardeşler16.00 Hatay-Eyüp: Burak Pakkan19.00 F.Bahçe-Trabzon: Mehmet Türkmen20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam20.00 Göztepe-G.Antep: A.Deniz Kayatepe