Göztepe, 49 yıl sonra Türkiye Kupası’nda yarı finalde!

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve kupada bir ilke imza attı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan ve 1966-1967'de finale kadar yükselmeyi başaran Göztepe, 49 yıl aradan sonra yarı finale çıktı.

En son 1975-1976 sezonunda yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, o günden sonra organizasyonda başarılı bir grafik çizememişti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan başlayan Göztepe, ilk maçını yine İzmir ekibi olan Bucaspor 1928'le yaptı. Maçtan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasına yükseldi.

B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 ile geçen Göztepe, grubun ikinci maçında sahasında Gaziantep FK'yi aynı skorla mağlup etti. Grubun son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenen İzmir temsilcisi, topladığı 9 puanla averajla grubunda ikinci olup, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın konuğu olan Göztepe, 30. dakikada geriye düştüğü maçta, Brezilyalı forveti Romulo Cardoso'nun 39. dakikada serbest vuruştan, 79. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada aşırtma golüyle skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

Maçı bu skorla tamamlayan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

ROMULO GOL SAYISINI 15 YAPTI

İzmir temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de rakibi ile ligin 13. haftasında yine deplasmanda karşılaşmış, bu maçı da 4-2 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş maçında 3 gol atmayı başaran 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, kupada 4, ligde de 11 olmak üzere resmi maçlardaki gol sayısını 15'e çıkardı.

Ligdeki son 8 maçında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe ise kupada bu sezon mağlubiyet yaşamadı.