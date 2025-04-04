Kartal kepenk indirdi

Göztepe'nin yıldız futbolcusu Romulo, dört büyüklere karşı 6 gol ve 4 asistle oynadı.Romulo maçtan sonra, "Bizim için final yolunda değerli bir galibiyet aldık. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bu kupayı kazanmayı çok istiyoruz. Şu anda tüm dikkatim Göztepe'de. Geleceğimi sezon sonunda konuşuruz" dedi.Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp TFF ve hakemler için sert açıklamalar yaptı. Özalp şunları söyledi: "Her satırı gerçeklerle doğru bir konuşmanın diyetini öncelikleRiva'dan dizayn edilmiş bir lig ve dizayn edilmiş bir kupayla devam ediliyor. Takımımızın her şeyi yapmasına rağmen, 35. dakikadan itibaren hakemin aldığı kararlarla birlikte bir şey yapma şansımız kalmamıştır. İGöztepe'nin teknik direktörü Stoilov galibiyeti şöyle yorumladı: "Bizim için müthiş bir zafer. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Kırmızı karttan sonra istediğimiz futbolu daha iyi sahaya yansıttık. Pozisyonlar yakaladık ve istediğimiz golleri bulduk. Maçın uzun bir bölümünde rakibimiz 10 kişiydi. Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."Türkiye Kupası'nı 1969-70 yıllarında iki kez kazanan Göztepe, en son 1975-76 sezonunda yarı final oynamıştı. İzmir ekibi dün Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle 49 yıllık yarı final hasretini bitirmiş oldu.Dün akşamki maçta Göztepe'nin 1, Beşiktaş'ın 2 topu çerçeveden döndü. Siyah-beyazlılar, bu sezon yarıştığı üç kulvarda toplam 13 kez direk engeline takıldı.Tayyip Talha Sanuç, ceza yayında Juan'ı düşürdü. Hakem, son adam gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi. Kazanılan serbest vuruşta Romulo, topu filelere gönderdi.Fernandes, ceza sahasına girerken Dennis'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem, Göztepeli futbolcuya sarı kart çıkarırken serbest vuruş kararı verdi. Beşiktaş, uzun süre penaltı itirazında bulundu.Masuaku, ceza sahası içinde topa elle temas etti. Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Romulo topu filelere gönderdi.Siyah-beyazlı takım, İzmir ekibi Göztepe önünde 10 top kaybı yaptı. Beşiktaş, girdiği 40 hava topu mücadelesinin de sadece 17'sini kazanabilirken 23'ünü rakibine verdi.