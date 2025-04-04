Jose Mourinho gördüğü kartlarla gündemi meşgul ediyor. Portekizli hoca, son olarak Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attığı maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü.Daha önce "yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü.İtalyan ekibinde 2.5 sezon çalışan Portekizli hoca,Deneyimli çalıştırıcı, 13 sarı-6 kırmızıyla toplamda 20 kez cezalandırıldı. F.Bahçe'de 8 kart verilen The Special One (Özel biri) lakaplı hoca, 3 kart daha görmesi halinde 2022-23'de Roma'da gördüğü 10 kartlık kendi rekorunu geride bırakacak.Mourinho kart ve disiplin cezaları nedeniyle bu sezon Avrupa Ligi'ndeki, Süper Lig'deki, Türkiye Kupası'ndamaçlarında tribündeydi.