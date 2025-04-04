Konyaspor’da hedef, yeniden Türkiye Kupası şampiyonluğu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor, kupayı yeniden müzesine götürmek istiyor.

Kupa yarışına 3. turdan başlayan yeşil-beyazlılar, yarı finale kadar oynadığı maçlarda 21 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek dikkati çeken bir istatistiğe imza attı.

MELİH BOSTAN'DAN 6 GOL

Bu aşamada takıma en çok gol katkısını 6 golle Melih Bostan, 3 golle de Kramer verdi. Konyaspor, kupayı kaldırdığı 2016-2017 sezonunda, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde H Grubu'nu 11 puanla lider olarak tamamlamıştı.

Yeşil-beyazlılar, Yeni Eskişehir Stadı'nda Başakşehir ile oynadığı final maçında, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarda 4-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

NURİ KAYMAK: "CAMİA DA KUPAYI İSTİYOR"

Yarı finalde Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'da Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, arzularının bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak olduğunu söyledi.

Şu anda son 4 takımdan biri olduklarını anımsatan Kaymak, "Camia da bu kupayı istiyor. UEFA kupalarına katılmak için de bu kulvarda devam etmek, istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Kaymak, bu anlamda takımın kupadaki performansının dikkat çekici olduğunu belirtti.

"SON 2 MAÇIMIZ KALDI"

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray ile yarı finalde karşılaşacaklarına da değinen Kaymak, "Galatasaray ile kupada aynı gruptaydık. Biz birinci, onlar da ikinci olarak gruptan çıktı. Deplasmanda oynadığımız maçı 0-0 berabere tamamlamıştık. Bu sefer onları sahamızda konuk edeceğiz. Son 2 maçımız kaldı. İnşallah 180 dakikayı istediğimiz gibi tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Taraftara da seslenen Kaymak, yeşil-beyazlı renklere gönül veren 12. adamın da maç günü stadı dolduracağından emin olduklarını, onların desteklerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ligde de iyiye doğru gittiklerine değinen Kaymak, "Ligde güzel oyunla galibiyetler almaya başladık. Yukarı sıralara da tırmanıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak UEFA'ya gidersek bizim için her şey güzel olur." diye konuştu.