Mustafa Alper Avcı: "Önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Takımımızda genç oyuncular mevcut, bunların gelişimine destek olmamız gerekiyor. Bugün gönül isterdi ki Adana Demirspor ruhuna uygun, daha önceki Avrupa mücadelesinde olduğu gibi takımın yanında olan taraftarın önünde coşkuyla oynamak. Bu çocukların ona ihtiyacı var. Destek olmadığı zaman maalesef yenen goller ve çok kırılgan yapı oyunu da etkiliyor. Çok geç oyuncu grubu var. Bugün Osman'ın performansından çok memnunuz. Yusuf 17 yaşında ilk defa oynadı, kulüp için önemli oyuncu. Önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.