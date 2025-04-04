Olaylara ne ceza çıkacak?

Okan Buruk'un yaptığı hareketin, basit bir sevinç gösterisi mi, yoksa sportmenliğe aykırı bir davranış mı olduğu değerlendirilmesi durumu önemli ölçüde etkileyecektir.Hareketin sportmenliğe aykırı olduğu düşünülürse, olayın disiplin talimatına göre incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekecektir.Disiplin talimatının 12. maddesi, haksız tahrik durumunda ceza indirimi yapılabileceğine dair hükümler içerir. Galatasaray'ın hocasının hareketi tahrik edici bir davranış olarak değerlendirilirse, Mourinho'nun cezası 3/1 oranında indirilebilir. Hareket sportmenliğe aykırı bir davranış olarak kabul edilirse, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi devreye girer ve buna göre Okan Buruk için 1 ila 3 maç men veya 15-30 gün hak mahrumiyeti uygulanabilir. Eğer Buruk, hakaret etmişse ceza 2 ila 5 maç arasında değişebilir.Jose Mourinho'nun cezası daha farklı bir açıdan değerlendirilecektir. Burun sıkma, fiziksel müdahale, doğrudan saldırı fiili olarak kabul edilir.Durum sadece kavga olarak görülürse, ceza 3 ila 5 karşılaşma arasında olacaktır. Her iki durumda da Okan Buruk'un tahrik ettiği iddiası, cezanın 1/3 oranında indirilmesini sağlayabilir.Futbolcuların yedek kulübesindeki kavgaya karışan isimlere, 3 ila 5 maç arasında ceza verilebilir.Aynı zamanda haksız tahrik cezası da uygulanabilir. Birden arkasını dönüp kavgaya çalışıyor. Orada tahrik varsa haksız tahrik indirimi talep edebilirler. Sonuç olarak, her bir oyuncunun hareketinin detaylı şekilde incelenmesi, cezanın derecesini belirleyecektir.