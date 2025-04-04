UEFA açıkladı! Real Madrid’in 3 oyuncusuna ceza verildi..

Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.

Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 avroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rudiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.