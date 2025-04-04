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Giriş Tarihi: 4.4.2025 16:23 Son Güncelleme: 4.4.2025 16:42

Victor Boniface, Galatasaray formasını giydi! İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Victor Boniface, Galatasaray formasını giydiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Victor Boniface, Galatasaray formasını giydi! İşte o paylaşım...

Bayer Leverkusen'in Nijeryalı golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir Galatasaray paylaşımı geldi.

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boniface, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

24 yaşındaki golcü futbolcu, yaptığı paylaşıma Osimhen'i de etiketledi. Daha sonra Osimhen de fotoğrafı kendi hikayesine ekleyerek, "Adamım" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Victor Boniface, Galatasaray formasını giydi! İşte o paylaşım...
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