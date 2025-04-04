Yılmaz Vural: Mourinho, Okan Buruk’u dünyaya tanıttı

"MOURINHO, OKAN BURUK'U DÜNYAYA TANITTI"

Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşanan olayların nedenine vurgu yapan Yılmaz Vural, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasındaki rekabet. Ligde başka takım yok ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU YILDIZ OYUNCULAR HOCA YAPMIŞ"

Türk futbolunda yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşı olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" ifadelerini kullandı.