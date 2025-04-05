Başakşehir evinde Konyaspor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Başakşehir FK evinde konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 42'ye çıkarttı. Maçın tek golü Piatek'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabakanın 1'inci dakikasında konuk ekp atağında Yusuf Erdoğan sol taraftarn ceza sahasına ortaladı. Kramer'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR'dan uyarı alan Çağdaş Altay gol öncesi Kramer'in el ile oynadığı gerekçesi ile golü iptal etti.

24'üncü dakikada Başakşehir savunmasından seken topa Kramer ceza yayı içinden yaptığı şutunda kaleci Muhammet topu kornere çeldi.

Konyaspor ilk değişikliğini 29'uncu dakikada yaptı. Sol bekte görev yapan Guilherme yerini Yasir Subaşı'ya bıraktı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

52'nci dakika ceza yayının solundan Berat'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

56'ncı dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedrinho'nun ceza sahasından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

69'uncu dakikada Başakşehir FK penaltı kazandı. Yusuf Sarı ceza sahasına girmek isterken Aleksic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada beyaz noktada topun başına geçen Piatek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

78'inci dakikada Kemen'in topla buluşturduğu Yusuf Sarı'nın şutu yan ağlara gitti.

80'inci dakikada Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Yusuf Erdoğan sol taraftan ortasında, Umut Nayir altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muhammet sağına gelen topu çelmeyi başardı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.