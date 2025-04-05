Çağdaş Atan: "Artık pragmatik kararlar..."



"ARTIK PRAGMATİK KARARLAR ALMAYA BAŞLADIM"

Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda sezonun geri kalanını değerlendiren Atan, "Trabzonspor maçındaki artıların üzerine koyarak devam etmek istedik. Eyüp maçı bunun devamıydı. Bugün çok iyi oynamadan kazandık. 15-20 dakika iyi oynamak bize sonuç almak için yetti. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlarda çok daha iyi oynadığımız maçlar oldu. Bazen skoru korumak için hamleler yapmamız gerekiyor. Artık pragmatik kararlar almaya başladım. Başakşehir'in oyun tazı bizim oyun anlayışımızla örtüşüyor. Bazen burada da sonuçlar önemli hale geliyor. Bazen oyun anlamında iki tarafı da tercih etmemiz gerekiyor. Biz tekrar ritim yakalamaya çalışıyoruz. İlk istediğimiz güçlü oyun. Türkiye'nin gerçeği doğrultusunda hareket etmemiz de gerekiyor. Konyaspor'a ve Recep hocaya başarılar diliyorum" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ MAÇININ KEYİFLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçının önemine de değinen Atan, "Beşiktaş maçının keyifli olacağını düşünüyorum. Tekrar isyana devam etmemiz gerekiyor. Bu maçın planlaması biraz zor olacak. Hafta boyunca bir şeye çalışacağız. Hafta sonu farklı bir plan karşımıza çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, Konyaspor karşısında kadroda olmayan Lucas Lima ve Patryk Szysz'in yabancı kuralından dolayı kadroda olmadığını, Jerome Opoku'nun ise yaşadığı sakatlıktan dolayı riske etmek istemediklerini belirterek, "Haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı ve sakat oyuncumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak sahada olacağız" diye sözlerini tamamladı.

