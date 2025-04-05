Fransa’da şampiyon PSG!

Ligde puanını 74'e çıkartan Paris ekibi, bir maçı eksik ikinci sıradaki Monaco ile puan farkını 24'e çıkartarak 28. haftada şampiyonluğu garantiledi. İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetimindeki PSG, üst üste 4, toplamda ise 13. şampiyonluğa ulaştı.