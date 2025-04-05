Kaan Ayhan = 17 milyon Euro!

Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, önce Jelert'i, sonra Frankowski'yi kadrosuna kattı. İki yabancı sağ beke 17 milyon Euro bonservis veren sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'te hayal kırıklığı yaşarken Przemyslaw Frankowski'den henüz beklediği katkıyı alamadı. Okan Buruk çareyi, Kaan Ayhan'da buldu.
Kupadaki Fenerbahçe derbisinde sağ bekte görev yapan 30 yaşındaki milli futbolcu, performansıyla sınıfı geçti. Savunmada hatasız oynarken, hücumda önündeki Yunus'u da isabetli paslarıyla rahatlattı. Buruk, sağ bekte Kaan Ayhan'la devam etme kararı aldı.
Frankowski'den formayı kapan Kaan, ligdeki Samsun deplasmanında da ilk 11'de olacak.
DERBİ BEREKETİ: 3.6 MILYAR TL
1 milyon forma satış hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da derbi zaferi satışları artırdı. GS Store'lar dolup taşmaya başladı. Forma satışında 700 bin barajına yaklaşan sarı-kırmızılı kulüp, mağazacılıkta hasılatını 85 milyon Euro (yaklaşık 3.6 milyar TL) seviyesine çıkardı.