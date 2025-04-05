Kaan Ayhan = 17 milyon Euro!

Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, önce Jelert'i, sonra Frankowski'yi kadrosuna kattı.Kupadaki Fenerbahçe derbisinde sağ bekte görev yapan 30 yaşındaki milli futbolcu, performansıyla sınıfı geçti. Savunmada hatasız oynarken, hücumda önündeki Yunus'u da isabetli paslarıyla rahatlattı.Frankowski'den formayı kapan Kaan, ligdeki Samsun deplasmanında da ilk 11'de olacak.1 milyon forma satış hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da derbi zaferi satışları artırdı. GS Store'lar dolup taşmaya başladı. Forma satışında 700 bin barajına yaklaşan sarı-kırmızılı kulüp, mağazacılıkta hasılatını 85 milyon Euro (yaklaşık 3.6 milyar TL) seviyesine çıkardı.