Organize bir operasyon

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanmasını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi. Resmi siteden açıklama yapan Saral, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:G.Saray-F. Bahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde TFF'ye resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik."Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan,, bir taraftan Jose Mourinho hayranı, diğer taraftan da Mourinho tarafından "En sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır.Trabzonspor Kulübü bu ülkenin futbol vicdanıdır!Mehmet Türkmen, Trabzonspor'un 5 maçını yönetti. Bordo-mavililer, 3 galibiyet alırken 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibine 4 sarı kart gösterdi.Karadeniz ekibinin 8 karşılaşmasında görev yapan Cihan Aydın, Trabzonspor'un en son Beşiktaş'a (2-1) kaybettiği maçı yönetmişti.Trabzonspor'un 7 maçında düdük çalan Kadir Sağlam, bordo-mavililere 16 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. Bu maçlarda 3'er galibiyet-yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.Trabzonspor'un tecrübeli isimlerindenStefan Savic, uzun süreli sakatlığınınardından Türkiye Kupası'ndakiBodrum FK maçının son 15 dakikasındaforma giymişti. Karadağlı stoper, Fenerbahçesınavına özel hazırlanıyor. İdmanlarda tamkapasite takımla çalışan 34 yaşındaki oyuncunungelişiyle savunma kurgusu da değişecek.İlk 11'de çıkması beklenen Savic'in yanına üçönemli aday var. Formaya en yakın isim OkayYokuşlu gözükürken, Serdar Saatçı dayerini korumak istiyor. Sakatlığı henüztam geçmeyen Batagov da mücadeledesüre almayı çokarzuluyor.Trabzonspor'da iyi bir performans gösteren Pedro Malheiro'ya ülkesinden talip çıktı. O Jogo'nun haberine göre; Braga, 24 yaşındaki sağ beki transfer etmek için görüşmelere başladı. Haberde, Portekiz kulübünün, oyuncunun menajeri ile görüşerek bilgi aldığı ifade edildi. Öte yandan Malheiro'yu Benfica'nın da istediği hatırlatıldı.Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden yurt dışından bir kulüp satın alıp, pilot takım olarak kullanma projesi gerçeğe dönüşüyor.Bu nedenle yurt dışında olan Doğan'ın, Portekiz'i tercih etme sebebinin buradaki futbolcu gelişimini daha iyi bulması ve gençlerin bu ülkeyi tercih etmesinin olduğu kaydedildi. Trabzonspor altyapısından yetişen genç oyuncuların kendilerini göstermeleri için yurt dışında bir takıma kiralanmasını ve oradaki yetenekli isimlerin de bordo-mavili kulübe kazandırılmasını öngören bu vizyonu hayata geçirmek isteyen Ertuğrul Doğan'ın, resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.