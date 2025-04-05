Organize bir operasyon

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanmasını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi. Resmi siteden açıklama yapan Saral, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "İsimler belli, tablo ibretliktir: Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonu itibarıyla 6'ncı kez), Cihan Aydın 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç.
G.Saray-F. Bahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde TFF'ye resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu başvurumuz cevapsız bırakılmıştır."
HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ
"Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit
, bir taraftan Jose Mourinho hayranı, diğer taraftan da Mourinho tarafından "En sevdiğim hakem" iltifatıyla şereflendirilen (!) Mehmet Türkmen, Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde 'meydan okuma' yapılmıştır. İki hafta önce Başakşehir maçında verdiği 'uyduruk penaltı' hâlâ tazeliğini koruyor.
Trabzonspor Kulübü bu ülkenin futbol vicdanıdır! Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir!"
TÜRKMEN'DEN FIRTINA'YA 4 KART
Mehmet Türkmen, Trabzonspor'un 5 maçını yönetti. Bordo-mavililer, 3 galibiyet alırken 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibine 4 sarı kart gösterdi.
8 KARŞILAŞMADA CİHAN AYDIN VARDI
Karadeniz ekibinin 8 karşılaşmasında görev yapan Cihan Aydın, Trabzonspor'un en son Beşiktaş'a (2-1) kaybettiği maçı yönetmişti.
KADİR SAĞLAM İLE 7 MAÇTA 3 YENİLGİ
Trabzonspor'un 7 maçında düdük çalan Kadir Sağlam, bordo-mavililere 16 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. Bu maçlarda 3'er galibiyet-yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
SAVİC, F.BAHÇE'YE ÖZEL HAZIRLANIYOR
Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden
Stefan Savic, uzun süreli sakatlığının
ardından Türkiye Kupası'ndaki
Bodrum FK maçının son 15 dakikasında
forma giymişti. Karadağlı stoper, Fenerbahçe
sınavına özel hazırlanıyor. İdmanlarda tam
kapasite takımla çalışan 34 yaşındaki oyuncunun
gelişiyle savunma kurgusu da değişecek.
İlk 11'de çıkması beklenen Savic'in yanına üç
önemli aday var. Formaya en yakın isim Okay
Yokuşlu gözükürken, Serdar Saatçı da
yerini korumak istiyor. Sakatlığı henüz
tam geçmeyen Batagov da mücadelede
süre almayı çok
arzuluyor.
MALHEİRO'YA İKİ TALİP
Trabzonspor'da iyi bir performans gösteren Pedro Malheiro'ya ülkesinden talip çıktı. O Jogo'nun haberine göre; Braga, 24 yaşındaki sağ beki transfer etmek için görüşmelere başladı. Haberde, Portekiz kulübünün, oyuncunun menajeri ile görüşerek bilgi aldığı ifade edildi. Öte yandan Malheiro'yu Benfica'nın da istediği hatırlatıldı.
TRABZONSPOR KULÜP ALIYOR
Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden yurt dışından bir kulüp satın alıp, pilot takım olarak kullanma projesi gerçeğe dönüşüyor. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, Portekiz'den takım araştırmalarına başladı.
Bu nedenle yurt dışında olan Doğan'ın, Portekiz'i tercih etme sebebinin buradaki futbolcu gelişimini daha iyi bulması ve gençlerin bu ülkeyi tercih etmesinin olduğu kaydedildi. Trabzonspor altyapısından yetişen genç oyuncuların kendilerini göstermeleri için yurt dışında bir takıma kiralanmasını ve oradaki yetenekli isimlerin de bordo-mavili kulübe kazandırılmasını öngören bu vizyonu hayata geçirmek isteyen Ertuğrul Doğan'ın, resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. İlk görüşme yapılan kulüplerin ise Vizela, Chaves ve Paços Ferreira olduğu öğrenildi.