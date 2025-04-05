Thomas Müller resmen açıkladı! Bayern Münih’de bir dönem kapanıyor...

Alman futbolcu Thomas Müller sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı.
2008 yılından bu yana A takım formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, Alman kulübünün formasını 743 maçta terletirken 247 gol kaydetti.
Alman efsane, Bayern Münih formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi, 12 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası kazandı.
Thomas Müller ile MLS ekipleri yakından ilgileniyor.
The time has come … ❤️ #esmuellert #FCBayern #Müller25 pic.twitter.com/tMhzkO1jop— Thomas Müller (@esmuellert_) April 5, 2025