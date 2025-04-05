Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thomas Müller resmen açıkladı! Bayern Münih'de bir dönem kapanıyor...
Giriş Tarihi: 5.4.2025 11:37

Thomas Müller resmen açıkladı! Bayern Münih'de bir dönem kapanıyor...

Bayern Münih efsanelerinden Thomas Müller, sezon sonunda Alman devinden ayrılacağını duyurdu.

Thomas Müller resmen açıkladı! Bayern Münih’de bir dönem kapanıyor...

Alman futbolcu Thomas Müller sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı.

2008 yılından bu yana A takım formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, Alman kulübünün formasını 743 maçta terletirken 247 gol kaydetti.

Alman efsane, Bayern Münih formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi, 12 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası ve 2 UEFA Süper Kupası kazandı.

Thomas Müller ile MLS ekipleri yakından ilgileniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Thomas Müller resmen açıkladı! Bayern Münih'de bir dönem kapanıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz