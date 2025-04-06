Başakşehir Piatek’le 3 puanı kaptı

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Başakşehir, sahasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk dakikasından itibaren nefes kesen maçta konuk takım, henüz 27. saniyede Kramer ile öne geçti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sloven oyuncunun golden önce topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
İlk devre sessiz geçilirken Başakşehir aradığı golü 71'de buldu. Yusuf Sarı'nın düşürülmesi sonucu penaltı kazanan turuncu-lacivertlilerde ağları Krzysztof Piatek havalandırdı.
Son 15 dakikada Konyaspor, üst üste ataklarla rakip kaleyi ablukaya aldı ancak Muhammed'i geçemedi. Başakşehir, bu galibiyetle ligde arka arkaya ikinci zaferini elde etti. Konyaspor ise iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.
İstanbul ekibi 42 puana yükselirken, yeşil-beyazlılar 34 puanda kaldı.