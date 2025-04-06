Bu maç nefes kesecek

Türkiye Kupası'ndan elenen Kanarya, tek hedefi olarak kalan lig şampiyonluğu için kazanmak zorunda. Taraftar desteğini arkasına alacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenip lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmek istiyor



Samet YÜKSEL



10 MADDEDE FENERBAHÇE

1-FENERBAHÇE, Türkiye Kupası'nda Galatasaray mağlubiyetinin ardından Samandıra'da son derece keyifsiz bir şekilde Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanmaya çalıştı.

2-JOSE Mourinho, oyuncularına moral aşılamaya çalışsa da kendisinin çok sinirli ve mutsuz olduğu gözlendi.

3-FENERBAHÇE yönetimi, Galatasaray yenilgisinin ardından acil toplandı. Yapılan konuşmalarda Mourinho ile vedalaşma seçeneği ağır bassa da bu sezonu tamamlama ve kalan maçlardan çıkacak sonuçlara göre hareket edilmesi konusunda anlaşıldı.

4-HER ne kadar sezon sonuna kadar Mourinho ile devam kararı alınsa da Trabzonspor maçında olası bir puan kaybı ihtimalinde bu sezon bile Portekizli ile yolların ayrılması ciddi bir şekilde tekrardan masaya yatırılacak.

5-TÜM bu olumsuz havaya rağmen oyuncular kendi aralarında galibiyet sözü verdiler.

Hedef, iyi futbolla kazanarak hem puan farkını 3'e indirmek hem de taraftarın gönlünü almak.

6-KADRO konusunda kararını veren Portekizli hoca, kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Livakovic'i ilk 11'de denedi. İrfan Can son maçta oyun kurulumunda yaptığı bazı hatalarla göze batmıştı.

7-Skriniar'a Banza'yı tutma görevi verildi.

Teknik ekip, Demokratik Kongolu santrfora nefes aldırılmaması için tecrübeli stopere uyarılarda bulundu ve videolar izletti.

8-TALİSCA'NIN kulübeye çekilip Dzeko'nun tekrardan 11'de dönmesi bekleniyor. Forvet arkasında da Szymanski görev yapacak.

9-FENERBAHÇE, duran toplar için ekstra çalışmalar yaptı. Bu maçta duran topların önemine vurgu yapan Mourinho, Skriniar, Yusuf, Mert, En-Nesyri, Dzeko, Talisca gibi isimleri değerlendirmeyi planlıyor.

10-DIEGO Carlos da hazır durumda. Savunmada Skriniar ve Yusuf'u düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Mert, Çağlar ve Carlos arasında bir seçim yapacak.



YOUSSEF EN-NESYRİ SUSKUNLUĞU BOZACAK

Son 5 maçı boş geçen Faslı santrfor, yaşadığı şanssızlığı Trabzonspor karşısında bitirerek Fenerbahçe'yi galibiyete taşımayı planlıyor

F.Bahçe'de son 5 maçtır gol atamayan ve eleştirilerin hedefinde olan Youssef En-Nesyri, Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandı. En son 2 Mart'ta 3-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında ağları havalandıran ve o tarihten bu yana suskun kalan Faslı santrfor, bugün takımını galibiyete taşıyacak hamleleri yapıp büyük maçlardaki şanssızlığını da bitirmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da güven mesajı verdiği 27 yaşındaki oyuncunun hocasına gol sözünde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan F.Bahçe'de sarı kart sınırındaki Kostic, İrfan Can Kahveci, Maximin ve Çağlar bugün kart görmesi durumunda, Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek



2.09

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 47 karşılaşmada 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 yendiği Trabzonspor'u bir kez daha dize getirmeye çalışacak.

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Zirve yarışının uzağında kalan Fırtına, kötü giden sezonda Kadıköy'de galip gelerek prestij elde etmenin peşinde. İstanbul'a moralli gelen bordo-mavili ekip, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile de derbi siftahı yapmayı planlıyor

Yunus Emre Sel

10 MADDEDE TRABZONSPOR

1-TRABZONSPOR için Kadıköy deplasmanları tarih boyunca hem psikolojik hem sembolik anlamlar taşıyor. Bordo- mavililer, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde bu zorlu deplasmanda sahaya yalnızca puan için değil, öz güven kazanmak için de çıkacak.

2-TRABZONSPOR'UN efsane isimlerinden Fatih Tekke, futbolculuk döneminde Kadıköy'de Fenerbahçe filelerini sarsarak takıma kazandırdığı başarıların yanı sıra teknik adamlık döneminde de burada çok sıkıntılı kadrolarla önemli işlere imza attı. İstanbulspor ve Alanyaspor ile 3 kez dar kadrolarla Kadıköy'den puan çıkaran Tekke, bu kez daha geniş kadro ile iyi sonuç almaya çalışacak.

3-SAVUNMADA sakatlığı tamamen geçen Savic'in dönüşü ile rahatlayan Fatih Tekke, bu bölgedeki yükü tecrübeli isme yıkacak.

4-ORTA sahada özellikle ofansif bölgede Ozan Tufan'ın geri dönmesi bekleniyor.

Ancak Tekke, Mendy'den de daha çok ikili mücadeleye girmesini istedi.

5-BÜYÜK maçlarda sorumluluk almayı seven Visca ile özel olarak görüşen Fatih Tekke, tecrübeli isimden sadece hücum organizasyonlarında değil, saha içi liderlik konusunda da sorumluluk almasını istiyor.

6-SAKATLIĞI nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Nwakaeme son antrenmana katıldı. Tecrübeli oyuncunun sahada olmayı çok istediği öğrenildi.

7- UĞURCAN Çakır, Kadıköy atmosferinde daha önce birçok kez kritik kurtarışlara imza attı. Milli file bekçisi, yine performansıyla adından söz ettirmek istiyor.

8-FATİH Tekke, Fenerbahçe'nin güçlü hücum hattını durdurmaktan ziyade daha çok ön alan baskısı ve topu kontrol edecek bir disiplin ile sahada olmayı planlıyor.

9-MAÇA Mehmet Türkmen'in atanması, Trabzonspor cephesinde büyük tepkiye neden olmuştu. Gözler sadece futbolcuların değil, hakemin de üstünde olacak.

10-KUPADA kazanılan Bodrum maçı sonrası oyunculara ödemeleri anında yapan yönetim, Fenerbahçe karşılaşmasının kazanılması halinde takıma sezonun en önemli jestlerinden birini vermeyi düşünüyor.



KADIKÖY'DE SAHNE SENİN ZUBKOV!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin son haftalarda çok formda olan Ukraynalı yıldızına Fenerbahçe maçı için inancı tam

Bordomavililerin devre arasında 6 milyon Euro'ya aldığı Oleksandr Zubkov performansıyla takımın parlayan yıldızı oldu. Kupada uzatmalara giden Bodrum maçındaki golüyle kahraman olan Ukraynalı kanat oyuncusu, son 4 resmi maçta üç kez rakip fileleri havalandırarak form grafiğini zirveye taşıdı. Fenerbahçe karşısında da takımın en önemli kozlarından biri olan 28 yaşındaki futbolcuya hocası Fatih Tekke'nin inancı tam. Öğrencisiyle görüşen tecrübeli çalıştırıcının, "Kadıköy'de de farkını göstereceğinden şüphem yok" mesajını verdiği belirtildi. Bu arada dün akşam İstanbul'a gelen Fırtına'da sakatlıkları bulunan Cham, Ahmet Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Batagov kafilede yer almadı.



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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten görevi devralan Fatih Tekke, bordo- mavililerin hocası olarak biri kupa olmak 3 karşılaşmada görev yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.