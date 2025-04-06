Fatih Tekke: Kimse Fenerbahçe bizi oyun olarak yendi diyemez

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından en iyi oyunu oynadıklarını belirten Fatih Tekke, "Geldiğimizden bu yana oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle ilk yarı. Tüm baskıların, çoğu bölümde iyi olduğu bir maçı. İyi dakikada bulduğumuz bir gol. Özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikası çok önemliydi. Penaltı pozisyonu ve kabuk edilemez şekilde arka arkaya yediğimiz 2 gol var. Oyun olarak bugün herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. İkinci yarı top kazanmada etkisiz kaldık. Gücümüz yemedi. Pozitif tarafından bakmamız lazım. Daha iyi olabilir miyiz, evet. Normalleşmemiz için önümüzde değerli maçlar var. Bunu unutmamız lazım. Şunu söyleyeyim. Fırsat maçıydı, bunu kaçırdık" diye konuştu.