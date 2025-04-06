Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve kariyerini Sao Paulo'da sürdüren Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.

Sao Paulo Kulübü, göğüs ağrıları yaşayan Luiz Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını ve 37 yaşındaki futbolcunun birkaç gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, Gustavo'nun birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacağı ifade edildi.



2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde 97 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.