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Giriş Tarihi: 6.4.2025

Jet savunma jet sonuç!

Savunmasını süre bitmeden veren Fenerbahçe’nin dosyası PFDK’da karara bağlandı: Mourinho 3, Salvatore Foti 4, Sandro Zufic 4, Fred 3, Mert Hakan 1 maç ceza aldı. Portekizli çalıştırıcı ile Mert Hakan ve Fred bugün Trabzon’a karşı sahada olacak

Jet savunma jet sonuç!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rakip meslektaşı Okan Buruk'un burnunu sıkması kupa derbisi sonrası gündeme oturmuştu. Bu olaylar üzerine sarı-lacivertli ekipten Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Fred, Mario Branco, Salvatore Foti ve Sandro Zufic; sarı-kırmızılılardan ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay PFDK'ya sevk edilmişti. Dün F.Bahçe'ye verilen cezalar belli oldu. Sarı-lacivertli cephenin sevkten hemen sonra savunmalarını göndermesi ve bir dilekçe ile Trabzonspor maçı öncesi cezaların açıklanmasını istemesi üzerine disiplin komitesi saat 11.00'de toplanarak dosyayı karara bağladı.

3 ÜYE "SALDIRI" DEDİ
Mourinho'ya rakip takım mensubuna yönelik 'sportmenliğe aykırı' hareketi nedeniyle 3 maçtan men cezası verildi. Karar, 3 üyenin olayı 'saldırı' olarak değerlendirilerek 5 maç ceza verilmesi yönünde görüş bildirmesi üzerine oy çokluğuyla alındı. (PFDK 7 kişiden oluşuyor) Fred 3, Mert Hakan ise 1 maç ceza aldı. Şayet cezalar 4 ve üstü olsaydı ligde çekilecekti ancak altında olduğu için üç isim de Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacak. Bu arada haftayı bay geçen G.Saray dosyası ise hafta başında karara bağlanacak.

F.Bahçe Kulübü: Toplamda 840 bin TL para cezası
Jose Mourinho: 3 maç / 292 bin 500 TL para cezası
Fred: 3 maç / 58 bin 500 TL para cezası
Mert Hakan Yandaş: 1 maç / 58 bin 500 TL para cezası
Salvatore Foti: 4 maç / 117 bin TL para cezası
Sandro Zufic: 4 maç / 78 bin TL para cezası
Mario Branco: 117 bin TL para cezası
Galatasaray Kulübü, henüz savunma vermediği için sarı-kırmızılılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.


TRABZONSPOR'DAN TEPKİ!
Trabzonspor Kulübü, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından terazi görseliyle "Görmezler, duymazlar, bilmezler" mesajını paylaştı.

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Jet savunma jet sonuç!
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