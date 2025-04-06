Jet savunma jet sonuç!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rakip meslektaşı Okan Buruk'un burnunu sıkması kupa derbisi sonrası gündeme oturmuştu. Bu olaylar üzerine sarı-lacivertli ekipten Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Fred, Mario Branco, Salvatore Foti ve Sandro Zufic; sarı-kırmızılılardan ise Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay PFDK'ya sevk edilmişti. Dün F.Bahçe'ye verilen cezalar belli oldu. Sarı-lacivertli cephenin sevkten hemen sonra savunmalarını göndermesi ve bir dilekçe ile Trabzonspor maçı öncesi cezaların açıklanmasını istemesi üzerine disiplin komitesi saat 11.00'de toplanarak dosyayı karara bağladı.

3 ÜYE "SALDIRI" DEDİ

Mourinho'ya rakip takım mensubuna yönelik 'sportmenliğe aykırı' hareketi nedeniyle 3 maçtan men cezası verildi. Karar, 3 üyenin olayı 'saldırı' olarak değerlendirilerek 5 maç ceza verilmesi yönünde görüş bildirmesi üzerine oy çokluğuyla alındı. (PFDK 7 kişiden oluşuyor) Fred 3, Mert Hakan ise 1 maç ceza aldı. Şayet cezalar 4 ve üstü olsaydı ligde çekilecekti ancak altında olduğu için üç isim de Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacak. Bu arada haftayı bay geçen G.Saray dosyası ise hafta başında karara bağlanacak.



F.Bahçe Kulübü: Toplamda 840 bin TL para cezası

Jose Mourinho: 3 maç / 292 bin 500 TL para cezası

Fred: 3 maç / 58 bin 500 TL para cezası

Mert Hakan Yandaş: 1 maç / 58 bin 500 TL para cezası

Salvatore Foti: 4 maç / 117 bin TL para cezası

Sandro Zufic: 4 maç / 78 bin TL para cezası

Mario Branco: 117 bin TL para cezası

Galatasaray Kulübü, henüz savunma vermediği için sarı-kırmızılılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.



TRABZONSPOR'DAN TEPKİ!

Trabzonspor Kulübü, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından terazi görseliyle "Görmezler, duymazlar, bilmezler" mesajını paylaştı.