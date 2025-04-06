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Giriş Tarihi: 6.4.2025 15:18

Kayserispor, Jakirovic ile atağa kalktı!

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelişiyle beraber Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti.

İHA
Kayserispor, Jakirovic ile atağa kalktı!

Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 maçta 17 puan topladı.

Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor'un Jakirovic yönetimindeki karşılaşmaları şöyle:

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0
Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2
Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1
Kayserispor: 1 - Göztepe: 0
Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0
Kayserispor: 3 - Başakşehir: 1
Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0
Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0
Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

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Kayserispor, Jakirovic ile atağa kalktı!
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