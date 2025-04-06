Muçi’nin talihsizliği

giden Beşiktaş'ta iyi futbolu ile dikkat çeken isimlerin başında Ernest Muçi geliyor. 24 yaşındaki Arnavut hücumcu, son dönemdeki çıkışına rağmen pek fazla sevinemedi.Kartal, Muçi'nin ağları sarstığı 7 maçta 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Malmö'yü, kupada Kırklareli ve ligde Antalya'yı mağlup etti. Kupada Göztepe'ye, ligde ise G.Saray ve Kasımpaşa'ya yenildi. Ç.Rizespor müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı.