Muçi’nin talihsizliği

KÖTÜ
giden Beşiktaş'ta iyi futbolu ile dikkat çeken isimlerin başında Ernest Muçi geliyor. 24 yaşındaki Arnavut hücumcu, son dönemdeki çıkışına rağmen pek fazla sevinemedi. Çünkü onun gol attığı maçlarda takımı kazanmakta zorluk çekti.
Kartal, Muçi'nin ağları sarstığı 7 maçta 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Malmö'yü, kupada Kırklareli ve ligde Antalya'yı mağlup etti. Kupada Göztepe'ye, ligde ise G.Saray ve Kasımpaşa'ya yenildi. Ç.Rizespor müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı.