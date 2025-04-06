Murat Şahin: "İşimiz biraz daha zorlaştı"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Eyüpspor'un, ligin yukarıya yakın, orta seviye takımlarından biri olduğunu belirten Şahin, "Bugün onlar da iyi mücadele etti ama maçın geneline baktığımızda çok mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Özellikle ikinci yarıda elimizden geldiğince maçı çevirmek için oyuncu grubum istekli ve arzululardı. Ama tabi topu kaleye atmanız lazım, gol olması lazım puan almak için gol atamak gerekiyor. Onu bugün yapamadık. Son vuruşllarda şansızdık. Yediğimiz gol ise kendi hatamızdan, tamamen bireysel hatalar zincirinden geldi gol. Yediğimiz gol, bizi biraz ilk yarı sendeletti. Orada maça asılmak için biraz zaman kaybı geçirdik. Ama ikinci yarıda takımımın mücadelesi, isteği, arzusundan memnunum. Önümüzde 8 tane maçımız kaldı. Kaybettiğimiz bu maç ile işimiz biraz daha zorlaştı, imkansıza yaklaştı ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız. Alabildiğimiz bütün galibiyetleri almaya çalışacağız" diye konuştu.