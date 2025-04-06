Paulista’dan ayrılık sınyali

BEŞİKTAŞ'IN savunma oyuncusu Gabriel Paulista'dan flaş transfer açıklaması geldi. Brezilya basınına konuşan tecrübeli stoper, Corinthians forması giymek istediğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Herkes Brezilya'ya dönüp Corinthians'ta oynama hayalim olduğunu biliyor. Çünkü bu ailevi meseleleri, çocukları içeriyor. Brezilya'daki hiçbir kulübün kapısını kapatmıyorum ancak isteğim Corinthians forması giymek" dedi. Bu sezon iki kez sakatlık yaşayan Paulista, siyah-beyazlılarda 19 kez sahada yer aldı. 24 maçı ise kaçırdı.