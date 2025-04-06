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Giriş Tarihi: 6.4.2025 12:02 Son Güncelleme: 6.4.2025 12:10

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR'ı Daniel Stefanski oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR’ı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemlerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Daniel Stefanski oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
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