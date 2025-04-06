Son dakika haberi: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR’ı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemlerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Daniel Stefanski oturacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.