Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalara itirazda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonucu sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, Yardımcı Antrenör Salvatore Foti, Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, futbolculardan ise Mert Hakan Yandaş ve Fred, PFDK tarafından cezaya çarptırılmıştı.

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