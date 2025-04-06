Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...
Giriş Tarihi: 6.4.2025 14:59 Son Güncelleme: 6.4.2025 15:09

Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...

Son dakika haberi: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye yazılı başvuru yaparak itiraz edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF'ye başvuru yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun verdiği cezalara itirazda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonucu sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho, Yardımcı Antrenör Salvatore Foti, Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, futbolculardan ise Mert Hakan Yandaş ve Fred, PFDK tarafından cezaya çarptırılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yazılı başvuru! Verilen cezalara itiraz edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz