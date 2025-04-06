Son dakika haberi: Galatasaraylı futbolculardan derbi sonrası sürpriz istek! Okan Buruk kabul etti..

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasını BAY geçen Galatasaray'da, gözler 31.haftadaki Samsunspor maçına çevrildi.
Süper Lig'de Beşiktaş'a yenilen ancak ardından kupada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi eleyen sarı-kırmızılı takımda moraller tavan yaptı.
BAY'dan sonra Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak olan Cimbom'da maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi.
Galatasaray, 'bay' geçtiği haftada Belek'te kampa girmeyi planlıyordu. Ancak milli takımlarından yorgun dönen oyuncular, Okan Buruk'tan bir istekte bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızları, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin ardından dinlenmek istediklerini hocaları Okan Buruk'a iletti.
Deneyimli teknik adam da Belek kampını iptal ederek yorgun takımına 3 gün izin verdi.
Sarı-kırmızılı takımda Samsunspor maçı hazırlıkları, 7 Nisan Pazartesi saat 11.30'da yapılacak idmanla devam edecek.
Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.