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Giriş Tarihi: 6.4.2025 17:47

Trabzonspor ve Fenerbahçe kafileleri Kadıköy’de

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi her iki takım da stadyuma ulaştı.

DHA
Trabzonspor ve Fenerbahçe kafileleri Kadıköy’de

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Bu mücadele öncesinde tesislerdeki son hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi stadyuma geldi. Bordo-mavili ekip, ise dün İstanbul'a gelerek kampa girmişti. Bugün Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne hareket eden Trabzonspor kafilesi, stadyuma ulaştı. Teknik heyet ve futbolcular, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

Stadyum çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, taraftarlar ise derbi öncesinde tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

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Trabzonspor ve Fenerbahçe kafileleri Kadıköy’de
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