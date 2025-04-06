Yunus operasyonu!

İç transferde Abdülkerim, Barış Alper ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini güncelleyen Galatasaray'da imza sırası Yunus Akgün'e geldi.2000 doğumlu oyuncunun ücretine zam yapılacak. 2 milyon Euro ödemeye hazır olan yönetim, Yunus'un serbest kalma maddesini devre dışı bırakacak.Dizinden yaşadığı sakatlığa rağmen fedakârlık yaparak oynamaya devam eden futbolcu, sözleşmesini uzatmaya karar verdi.