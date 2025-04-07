Beşiktaş’ta Emirhan Topçu sakatlandı, Tayyip Talha tarihe geçti!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu bir sakatlık yaşadı.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Emirhan, tedavisinin ardından oyuna devam etti ancak 15. dakikada kendisini bir kez daha yere bırakarak oyundan çıktı.



Emirhan'ın kenara gelmesinin ardından 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

TAYYİP TALHA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarıyı dinleyen hakem Kadir Sağlam, pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

TARİHE GEÇTİ



Hafta içinde Göztepe'ye karşı oynanan maçta da kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.