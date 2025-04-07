Göztepe, 1 puanı 90+4’te kurtardı! Kubilay Kanatsızkuş sahneye çıktı...

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 bitti.

Gaziantep FK'nin golünü 48'inci dakikada Halil Dervişoğlu atarken, Göztepe, 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Gaziantep'te kaleci Burak Bozan 45. dakikada Romulo'nun penaltısını kurtardı. Bozan ayrıca, 48'inci dakikada takımının attığı golde Halil Dervişoğlu'na asist yaptı.



Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 39 puan yaptı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

48. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın uzun ortasında savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90+4. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Juan'ın yaptığı ortada, Nielsen'in kale çizgisi önüne indirdiği topu Kubilay Kanatsızkuş filelere gönderdi.

90+5. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Romulo'nun tamamlamak istediği top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: Lis, Bokele (Dk. 84 Emersonn), Heliton, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı (Dk. 90 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 55 Matsuki), Ogün Bayrak (Dk. 84 Nielsen), Victor Hugo (Dk. 55 Tijanic), Juan, Romulo

Gaziantep FK: Burak Bozan, Husic, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Sorescu (Dk. 66 Mbakata), Ogün Özçiçek, Lungoyi, Maxim, Kozlowski (Dk. 73 Daubin), Boateng (Dk. 73 Okereke), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Viana)

Goller: Dk. 48 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)