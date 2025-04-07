Sabri Sarıoğlu görevden alındı mı? Genç teknik adam o iddialara yanıt verdi

Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, kendisi hakkında ortaya atılan ayrılık iddialarına yanıt verdi.

27 Temmuz 2024'te Soykan Başar'ın yerine koltuğa oturan 40 yaşındaki çalıştırıcı Sabri Sarıoğlu, 12 karşılaşmada 1.33 puan ortalaması yakaladı.

TRABZONSPOR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki tercihleri nedeniyle eleştirilmişti. Avrupa'da fırtına gibi esen Trabzonspor U19'dan sadece 4 futbolcu çağırdığı için tepki gören genç hoca, Karadeniz ekibinin İnter U19'u yendiği maçı da tribünden takip etmemişti.

AYRILIK İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Tüm bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde TFF'nin Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldığı iddia edilmişti. Genç hoca ortaya atılan bu iddialarla ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

40 yaşındaki çalıştırıcı kendisine ulaşan bir kararın olmadığını belirterek, "Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

