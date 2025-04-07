Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan olay yaratan paylaşım! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı takipçileriyle paylaştı.

Yıldırım, paylaşımında "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İşte Yıldırım'ın o paylaşımı: