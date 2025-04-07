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Giriş Tarihi: 7.4.2025 18:23

Sivasspor'da Nikolic ameliyat oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un kalecisi Djordje Nikolic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da ameliyat edildi.

İHA
Sivasspor’da Nikolic ameliyat oldu!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kalecilerinden Nikolic, ameliyat oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinden sakatlanan Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic'in yapılan kontrollerinde iç menisküs yırtığı tespit edilmişti. Sporcumuz, tedavi sürecini ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta sürdürmüş ve burada millî takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kalecimiz Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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Sivasspor'da Nikolic ameliyat oldu!
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