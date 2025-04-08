Courtios'dan Arsenal açıklaması: "Onlara karşı..."

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bugünün zorlu maçlarından Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Londra'da oynanacak olan karşılaşma saati 22:00'de başlayacak.

COURTOIS'DEN FLAŞ SÖZLER

Real Madrid kaptanı Thibaut Courtios, karşılaşma öncesin Arsenal hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

"Arsenal'e çok çalıştık. Onlara karşı nasıl savunma yapmamız gerektiğini biliyoruz. İlk konu çok fazla korner vermemek. Bu bir konsantrasyon, aktivasyon meselesi. Bazen rakibin kalitesi de bir etken oluyor. Top mükemmel bir şekilde gelirse, savunmak zor oluyor. Ama bunu yapmaya hazırız, hazırladığımız şeyin bizim için iyi sonuç vereceğine inanıyoruz."

"DURAN TOPLARDA ÇOK İYİLER"

"Arsenal'e karşı büyük bir saygımız var. Arsenal taraftarı olan birçok arkadaşım var. Premier Lig'de harika işler başardıklarını biliyorum. Genç bir takımlar, güçlü bir defansları var, kontrataklarda ve duran toplarda çok iyiler."