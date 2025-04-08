Galatasaray’da Okan Buruk, takımına iki kupanın yolunu çizdi! Samsunspor maçında...

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u farklı mağlup etti ve puan farkı 3'e indi. Süper Lig'de 8 maçı kalan sarı-kırmızılı takım, üst üste üçüncü şampiyonluğun yanında Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyor.