Gaziantep kaçtı Göztepe yakaladı

Süper Lig'de günün diğer mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin çok üstün oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında penaltı kararı çıktı. Romulo'nun vuruşunda G.Antep kalecisi Burak Bozan, gole izin vermedi. 48'de konuk takım, Halil Dervişoğlu ile öne geçti. Asisti yapan isim ise kaleci Burak'tı… Sarı-kırmızılıların baskısı uzun süre devam ederken ataklar sonuç vermedi. 90+4'te ise sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıktı ve kilidi kırarak 1-1'i buldu, Göztepe 1 puanı kurtardı.Göztepe cumartesi günü Konya deplasmanına gidecek. Gaziantep ise pazar günü Hatayspor'u konuk edecek.