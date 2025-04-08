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Giriş Tarihi: 8.4.2025

Gaziantep kaçtı Göztepe yakaladı

İzmir ekibinde Romulo 45’te penaltı kaçırdı. Kurtarışı yapan kaleci Burak Bozan, 48. dakikada Halil Dervişoğlu’na gol pası verdi. 90+4’te Göz-Göz, Kubilay ile 1 puanı kurtardı

Gaziantep kaçtı Göztepe yakaladı
Süper Lig'de günün diğer mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibinin çok üstün oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında penaltı kararı çıktı. Romulo'nun vuruşunda G.Antep kalecisi Burak Bozan, gole izin vermedi. 48'de konuk takım, Halil Dervişoğlu ile öne geçti. Asisti yapan isim ise kaleci Burak'tı… Sarı-kırmızılıların baskısı uzun süre devam ederken ataklar sonuç vermedi. 90+4'te ise sahneye Kubilay Kanatsızkuş çıktı ve kilidi kırarak 1-1'i buldu, Göztepe 1 puanı kurtardı. Ancak sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 9 maça (4M/5B) çıktı. Göztepe cumartesi günü Konya deplasmanına gidecek. Gaziantep ise pazar günü Hatayspor'u konuk edecek.

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Gaziantep kaçtı Göztepe yakaladı
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