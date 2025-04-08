Haber hattı

SİVAS'TA MİLLİ COŞKU

A Milli Kadın Futbol Takımımız, bugün Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile karşılaşacak. Sivas'taki maç saat 19.00'da başlayacak. Grupta 1 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Play-off oynayacağımızdan derece eminim" diyerek iddialı konuştu.

BERKE'YE ADA'DAN TALIP

EYÜPSPOR'DA bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan Berke Özer, Avrupa'dan çok sayıda takımın radarına girdi. Galatasaray için de adı geçen 24 yaşındaki file bekçisini Premier Lig ekibi Aston Villa'nın gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz kulübünün Berke'yi yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

'BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI'

SÜPER Lig'de son olarak Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Şu anda boşta olan Alman teknik adam, "Daha önce Beşiktaş ile görüşmeler oldu. Ama başka kulüplerle de oldu. Bizim için önemli olan proje. İnandığımız bir projeye başlamak istiyoruz. Türkiye'de olursa güzel olur" dedi.

BAŞKAN VINCE ÇIKTI!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasındaki Uşakspor, evinde lider Muğlaspor'la 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Uşak'ta başkan Doğukan Kurnaz, PFDK'dan aldığı ceza nedeniyle maçı tribünden izleyemedi. Çareyi vinç kiralamakta bulan Kurnaz, Uşak 1 Eylül Stadı'nda karşılaşmayı vinç üzerinden takip etti.