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Giriş Tarihi: 8.4.2025 15:52 Son Güncelleme: 8.4.2025 15:52

Manchester United efsanesinden Victor Osimhen yangını! “Ona ihtiyacımız var”

Manchester United’ın efsane ismi Rio Ferdinand, Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. İngiliz efsane, Nijeryalı golcüye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. İşte detaylar…

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Manchester United efsanesinden Victor Osimhen yangını! Ona ihtiyacımız var

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı. Efsane futbolcu, MANU'nun Victor Osimhen'e ihtiyacının olduğunu söyledi.

Ferdinand yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Osimhen'e ihtiyacımız var. Onun deneyimine ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var.

"İHTİYACIMIZ VAR…"

Manchester United'daki genç forvetlere nasıl gol atacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var.

Elit seviyede futbol oynamayı bilen ve sürekli olarak gol atmayı alışkanlık edinmiş birine ihtiyacımız var. Osimhen bunu yaptı ve yapıyor.

"OSIMHEN'I MANU FORMASIYLA GÖRMEK İSTİYORUM"

Evet henüz Premier Lig'de oynamadı, burada ne yapar bilmiyoruz, ama umurumda değil! Gittiği her yerde gol atıyor. Osimhen'i Manchester United formasıyla görmek istiyorum!"

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Manchester United efsanesinden Victor Osimhen yangını! “Ona ihtiyacımız var”
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