Premier Lig’in kapısından dönen Tayyip Talha’nın kabusu

Beşiktaş'ta sezon hayal kırıklığıyla devam ederken, tepkilerin merkezindeki isim son iki maçın ilk yarılarında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha Sanuç oldu. 25 yaşındaki stoper, kupadaki Göztepe maçında takımı 1-0 öndeyken kırmızı kart görmüş ve siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.

Kupadaki kırmızı kartın ardından Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Tayyip Talha, Emirhan Topçu'nun sakatlanmasının ardından 17'nci dakikada oyuna dahil oldu. Mücadelenin 44'üncü dakikasında Yasin Özcan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Tayyip Talha Sanuç, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kırmızı kartla birlikte Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

PREMİER LİG'İN TAKİBİNDEYKEN SAKATLANDI

2023-23 sezonunun başında Adana Demirspor'dan kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, iyi performansını Beşiktaş'ta da devam ettirerek Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmişti. İngiliz ekipleri Burnley ve Bournemount, 25 yaşındaki savunmacıyı takibe almış ve dönemin sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile iletişime geçmişti. İngiliz ekiplerinin temsilcileri, 2022-23 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Tayyip Talha'yı izlemek için stadyumda yerini aldı. Ancak o maçın hemen başında çapraz bağlarından sakatlanan genç savunmacı, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Tayyip Talha Sanuç, sakatlık sonrasında geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta forma giyebilmişti.

KARİYERİNDEKİ 4, BU SEZONKİ 3'ÜNCÜ KIRMIZI KARTI

Kasımpaşa maçının 44'üncü dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha Sanuç, kariyerinde toplam 4'üncü, bu sezon ise 3'üncü kırmızı kartını gördü. Ligin ilk yarısında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 kaybedilen maçta oyun dışında kalan 25 yaşındaki stoper, kupadaki Göztepe ve dün oynanan Kasımpaşa maçlarında da oyun dışında kaldı. Beşiktaş formasıyla 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kalan Tayyip Talha, bu sezonun haricindeki kariyerindeki tek kırmızı kartı ise 2018-19'da Adana Demirspor formasıyla Dersim 62 Spor ile oynanan Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında görmüştü.

TAYYİP TALHA SANUÇ: TAKIMIMI YALNIZ BIRAKTIĞIM VE SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Kırmızı kart gördüğü Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tayyip Talha, taraftarlar ve camiadan özür diledi. Beşiktaş taraftarını mutsuz etmeyi kabullenemediğini belirten 25 yaşındaki stoper, "İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum, böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.