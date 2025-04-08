Trendyol 1. Lig: Iğdır FK, İstanbulspor’u 3 golle geçti!

1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Adrien Regattin, 28'inci dakikada Gianni Bruno ve 90+2'nci dakikada Ahmet Engin kaydetti.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, 48 puana yükseldi. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Iğdır FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Stat: Iğdır Şehir

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Serkan Asan (Dk. 49 Avramovski), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar, Gökcan Kaya (Dk. 75 Cebrail Karayel), Regattin (Dk. 52 Ahmet Engin), Muammer Sarıkaya, Eysseric, Ethemi (Dk. 74 Semih Akyıldız), Bruno (Dk. 72 Thuram)

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 78 Yusuf Ali Özer), Duhan Aksu, Kubilay Sönmez (Dk. 65 Kerem Şen), Dijlan Aydın, Şeref Özcan (Dk. 65 Krstovski), Loshaj (Dk. 77 Sambissa), Diarra, Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 6 Regattin, Dk. 28 Bruno, Dk. 90 Ahmet Engin (Alagöz Holding Iğdır FK)