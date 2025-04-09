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Giriş Tarihi: 9.4.2025 10:50

Beşiktaş'ta Tayyip Talha hayal kırıklığı yarattı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Tayyip Talha Sanuç, oyuna girdikten sonra gördüğü kırmızı kart görmüştü. Tayyip Talha, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı oynanan maçta da kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

Beşiktaş’ta Tayyip Talha hayal kırıklığı yarattı!

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu başında Adana Demir'den 1.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, geldiği gbi i takımın değişmezlerinden olmuştu. Ancak 2 Nisan 2023'te Kadıköy'de 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde çapraz bağlarının kopması, hayatını altüst etti.

4 GÜNDE 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ

9 ay sahalardan uzak kaldı, sonrasında bulduğu şansı kullanamadı. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kartla takımını yakan 25 yaşındaki savunmacı, 4 gün sonra Kasımpaşa müsabakasında da kırmızı görerek siyah-beyazlıları 4 gün içinde 2 kez eksik bıraktı. Deneyimli stoperin sözleşmesi geçtiğimiz nisan ayında 2027'ye kadar uzatılmıştı.

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Beşiktaş'ta Tayyip Talha hayal kırıklığı yarattı!
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