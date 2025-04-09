Beşiktaş’ta Tayyip Talha hayal kırıklığı yarattı!

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu başında Adana Demir'den 1.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, geldiği gbi i takımın değişmezlerinden olmuştu. Ancak 2 Nisan 2023'te Kadıköy'de 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde çapraz bağlarının kopması, hayatını altüst etti.