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Giriş Tarihi: 9.4.2025 14:50 Son Güncelleme: 9.4.2025 14:54

Florentino Perez neşteri vurdu! Real Madrid'de peş peşe ayrılıklar yaşanacak

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde konuk olduğu Arsenal'e 3-0 mağlup oldu. Kötü bir oyun ortaya koyan İspanyol devinde Carlo Ancelotti eleştirilerin odağına yerleşti. Real Madrid'de bu sezon beklentilerin altında kalan bazı futbolcularla yolların ayrılacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Florentino Perez neşteri vurdu! Real Madrid’de peş peşe ayrılıklar yaşanacak

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile karşılaştı. Madrid devi, İngiliz ekibine 3-0 mağlup olarak tur ihtimalini bir hayli zora soktu.

Real almış olduğu tarihi hezimet sonrası eleştiri yağmuruna tutulurken, bazı futbolcularla yolların ayrılacağı öne sürüldü. İspanyol basınından ElDesmarque, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak isimleri yazdı.

Habere göre; Modric, Lucas Vazquez, David Alaba ve Fran Garcia yeni sezonda kesin olarak Real Madrid forması giymeyecek isimler. Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen futbolcular arasında milli futbolcumuz Arda Güler yer almadı.

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Florentino Perez neşteri vurdu! Real Madrid'de peş peşe ayrılıklar yaşanacak
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