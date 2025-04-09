Roberto Mancini için şok sözler! “Çalıştığım en kötü teknik direktör…”

İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Roberto Mancini, 2023 yılında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmişti. İtalyan teknik adam, Arabistan'da istediği başarıyı elde edemedi ve yalnızca 1 sezon sonra görevine son verildi.
MANCINI'YE OLAY SÖZLER
Al-Hilal forması giyen Suudi Arabistanlı futbolcu Ali Al-Bulayhi, Mancini için flaş ifadeler kullandı. Arabistanlı oyuncu, tanıdığı en kötü teknik direktörün Mancini olduğunu savundu.
"BİZE 'OYNAMAYI BİLMİYORSUNUZ' DİYORDU"
Açıklamalarına devam eden Bulayhi, "O, antrenmanda Suudi Arabistan milli takım oyuncularına "futbol oynamayı bilmiyorsunuz" diyordu." İfadelerini kullandı.
İtalyan teknik adam Arabistan'da toplam 18 maça çıktı. 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Al-Hilal ile bu sezon 33 maça çıkan 35 yaşındaki stoper Bulayhi ise 5 gollük katkı sağladı.