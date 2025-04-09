Roberto Mancini için şok sözler! “Çalıştığım en kötü teknik direktör…”

İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Roberto Mancini, 2023 yılında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmişti. İtalyan teknik adam, Arabistan'da istediği başarıyı elde edemedi ve yalnızca 1 sezon sonra görevine son verildi.