Trabzonspor Haberi: Fırtına’ya İspanya’dan sol kanat! Teklif sunuldu...

Javi Puado, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımın en skorer ismi konumuna geldi. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen İspanyol yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.