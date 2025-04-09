Trabzonspor Haberi: Fırtına’ya İspanya’dan sol kanat! Teklif sunuldu...

Bu sezon elinde sadece Türkiye Kupası kalan Trabzonspor, önümüzdeki yılın çalışmalarına erken başladı. Konuyla ilgili en önemli gelişmeyi İspanya basını duyurdu.
EL.1900 sitesi, Fırtına'nın, Espanyol takımının kaptanlığını da yapan İspanyol kanat Javi Puado için teklif sunduğunu duyurdu.
Javi Puado, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımın en skorer ismi konumuna geldi. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen İspanyol yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Sevilla, Girona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği tecrübeli futbolcu için Trabzonspor'un elini çabuk tutarak işi bitirmek istediği öne sürüldü.
Puado için çok ciddi bir transfer savaşı yaşanacağı dile getiriliyor. Espanyol da onunla yola devam etmek istiyor. 25 Mayıs 1998 İspanya doğumlu Puado, Espanyol altyapısında yetişti. 2019-20 sezonunda yarım dönem Real Zaragoza'ya kiralandı.